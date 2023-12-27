"30 декабря на курорте впервые состоится праздничный забег Дедов Морозов. Побывать в роли новогодних волшебников смогут все любители активного образа жизни. Вместе со стартовыми номерами участники забега получат и костюмы Дедов Морозов, им предстоит преодолеть более 2 тыс. метров по набережной реки Мзымта", — сказал собеседник.

Он отметил, что новогодние развлечения начнутся со встречи Деда Мороза и Снегурочки, который приедут в усадьбу сказочных персонажей курорта на ретропоезде и собственных санях.

"Череду событий откроет традиционный "День Роза Хутор", когда на курорт прибудет Дед Мороз. В горы Сочи он доберется со своими друзьями-снеговиками на поезде "Ласточка", а затем, пересев на электрический паровозик, проедет вдоль реки Мзымта, чтобы дать старт всей программе. Дед Мороз расположится в собственной усадьбе в отеле "Рэдиссон", — рассказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что все новогодние каникулы с 10:00 до 18:00 Дед Мороз со Снегурочкой будут встречать гостей курорта. Там же можно отправить новогодние открытки своим друзьям и близким. Для этого будет установлен специальный почтовый ящик.

"В течение всех новогодних каникул гостей курорта "Роза Хутор" ждет атмосфера волшебства. Ежедневно с 10:00 до 14:00 на центральной площади у елки веселые Снеговики будут устраивать забавные перфомансы. Здесь появится и яркая фотозона со сказочными персонажами. С 16:00 в Горной Олимпийской деревне пройдут игры и анимация", — сообщили в пресс-службе курорта.

Кроме того, в честь праздника на канатной дороге "Олимпия" появится счастливая кабинка, украшенная яркой иллюминацией.

"В новогодний вечер на главной сцене у Ратуши намечается диско-елка, по улицам курорта также пройдет праздничный музыкальный парад в сопровождении необычного аэродинамического реквизита — дирижабля. Еще одним ярким аккордом станет акробатическое шоу, сочетающее в себе элементы хореографии и скалолазания. Акробаты в костюмах помощников Деда Мороза продемонстрируют свое мастерство возле Ратуши курорта", — отметил собеседник.

Гостей в новогоднюю ночь ждут также поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, выступления кавер-группы "Бомбей", DMC Morfey и DJ Kaprizz.

"Добраться до горного кластера из центра Сочи в праздничный вечер можно будет на специальном туристическом ретропоезде. Состав, оформленный в стилистике 70-х годов прошлого века, отправится в 19:00 и прибудет на "Роза Хутор" за несколько часов до полуночи", — напомнил собеседник.

Ежедневная вечерняя программа курорта будет включать выступления диджеев, дискотеку, веселые интерактивы, конкурсы, живые концерты. Все дни каникул на главной площади будет работать новогодняя ярмарка. Концертную программу предложит и "Роза Холл", где 30 декабря пройдет цирковая сказка "Время для счастья", 2 января выступит "Квартет И" со спектаклем "Разговоры мужчин среднего возраста...", 3 января состоится шоу "Однажды в России", а 4 января — концерт Григория Лепса.