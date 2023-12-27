"В 2023 году туристы принесли в экономику северной столицы 482,7 млрд рублей — на 32% больше, чем годом ранее. Вклад туристов в экономику Петербурга на 89% обеспечивается гостями из регионов России и на 11% — иностранными путешественниками. Основные статьи расходов — это питание в кафе и ресторанах, проживание, транспортное обслуживание, экскурсии и культурная программа, сувениры и другие покупки", — говорится в сообщении.

Уточняется, что общее число гостей Петербурга за этот год составит 9,4 млн, что на 16% больше, чем в 2022 году. Вместе с ростом турпотока увеличилась и среднегодовая загрузка гостиниц — с 64% до 66%.

"Наш исторический центр — дворцы, каналы, театры, музеи — знают во всем мире. Но мы создаем и современные точки притяжения. За последние четыре года в городе было оборудовано 223 новых общественных пространства", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что уровень удовлетворенности поездкой достигает 86% — это один из самых высоких показателей в стране. Доля возвратных поездок за последние несколько лет возросла практически вдвое и в этом году достигла 48%.