Главной площадкой гастрономической части программы тверского региона стал Дом российской кухни, где прошёл фестиваль "Верещагин СырФест". Верхневолжье является родиной российского сыроделия — родоначальник отечественного сыроварения Николай Верещагин в XIX веке в Конаковском районе создал первую в России сырную артель.

"Сегодня "Верещагин СырФест" объединил экспертов и современных профессионалов сыроварения, представителей частного сыроделия, а любителей сыра. Участие в мероприятии приняли крестьянское хозяйство "ЯстребовЪ и Брат", сыроварни "Ефимов Бор", "Вселуг" и "Вершина Валдая", — говорится в сообщении.

Специалисты провели тематические мастер-классы по сыроварению и моцарелле. Все желающие могли попробовать свои силы в конкурсе сырной тарелки. Также прошла дегустация сыра, была организована продажа новогодних сырных наборов.

Ещё одно гастрономическое событие Дня Тверской области — фестиваль локальных блюд Верхневолжья.

Известные шеф-повара вместе со студентами Тверского колледжа сервиса и туризма приготовили более 500 дегустационных порций локальных блюд. Это знаменитые пожарские котлеты, селигерский рыбник, ржаные селигерские пряники от историка русской кухни, шеф-повара Максима Сырникова, слойки дворянина Вульфа по рецепту усадьбы Берново от основательницы кафе и ресторанов "Боневиль" Зины Овштейн.

Также на фестивали представили брежневские колбаски и пирожки "Тверские" от члена Гильдии шеф-поваров России Сергея Уварова, котлеты щучьи по рецепту генерала Куропаткина от шеф-повара отеля "Времена года" Алексея Клещенко. "Чемодан групп" порадовал гурманов блюдом из гастрономического путеводителя, адресованного другу А. С. Пушкина Сергею Соболевскому, — "Макарони от Гальяни".

Кроме того, на ВДНХ развернута фермерская ярмарка, где представлен широкий ассортимент продукции фермерских хозяйств и предприятий региона. Эта площадка будет работать до 28 января 2024 года.

Участниками ярмарки стали крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства из Осташковского, Конаковского, Калининского, Фировского округов и Торжокского района. На прилавках — свежая мясная и молочная продукция, сыры, карамель из козьего молока, мед, сбитень и другие деликатесы, которые производятся на хлебосольной тверской земле.

Нило-Столобенская пустынь и православный приход Живоначальной Троицы острова Божье дело Пеновского округа привезли на ярмарку овощные, мясные и рыбные консервы, варенье, разнотравные чаи, мед и продукцию пчеловодства. Среди участников ярмарки также предприятия "Славконд", "Тверская Халва", "Знатные Хлеба".

Во всем многообразии представлены изделия народных промыслов и ряда других отраслей. Здесь можно прибрести сувениры на память о Тверской области, а также новогодние подарки для родных и близких: лихославльскую керамику, новоторжскую игрушку, изделия от "Торжокских золотошвей", конаковский фаянс, натуральную косметику ручной работы от индивидуальных предпринимателей и многое другое. Свою продукцию демонстрирует и ООО "Новые Меха": шапки-ушанки, варежки, меховые аксессуары.