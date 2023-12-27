"Как следует из динамической статистики платформы для гостиничного бизнеса Travelline на 26 декабря, бронирования отелей Крыма на новогодние праздники выросли в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, Севастополя – на 42%. Основной рост спроса приходится на объекты уровня до 3*. Цены в них достигли 4,7 тыс. рублей за номер, что дороже прошлого года на 11%. Средняя стоимость размещения в отелях 4-5* составляет 10 тыс. рублей, и это ниже прошлогоднего уровня на 16%", — говорится в сообщении.

Как отмечают в РСТ, больше всего Крым востребован со стороны жителей самого полуострова, на них приходится 46% всех бронирований. На втором месте Москва и Московская область (20%), затем идут соседние регионы – Краснодарский край (8,1%) и Ростовская область (4,4%).

"Рост продаж на новогодние праздники действительно заметный. Вообще весь четвертый квартал нынешнего года был гораздо лучше, чем остальные три. Тем не менее, надо иметь в виду, что это эффект низкой базы, ведь после подрыва Крымского моста 8 октября 2022 года был серьезный спад, бронирования оживились лишь к весне", — пояснила генеральный директор крымского туроператора "Ласпи" Елена Баженова.

При этом, по ее словам, серьезно изменилась структура новогодних продаж.

"Подавляющая часть бронирований, что и показывает статистика Travelline, приходится на местных жителей. Доля москвичей, жителей центральной части России, которые традиционно составляли большинство среди отдыхающих у нас на новогодние праздники, сильно уменьшилась. Это связано, прежде всего, с логистикой. Не все готовы добираться по железной дороге. Стоимость на уровне перелета, а ехать самым быстрым поездом приходится не меньше 27 часов", — сообщила эксперт.

Одним из стимулов спроса Баженова называет цены: на фоне бума продаж Краснодарского края крымские отельеры вынуждены стоимость снижать, а туроператоры – предлагать новогодние скидки.

"Прирост спроса на новогодние праздники в Крыму у нас составляет 25-30% к прошлому году. Бронируются в основном крупные популярные объекты. Мы оцениваем стоимость размещения примерно на уровне прошлого года, сильного снижения не видим. При этом многие объекты используют динамическое ценообразование, из-за чего идет подорожание при повышении спроса", — рассказала руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова.

По данным правительства Крыма, на начало последней недели года средний процент загрузки отелей в период новогодних праздников составлял порядка 45%. При этом некоторые объекты забронированы на 80-90%. Всего зимой в республике работает около 300 санаториев и гостиниц. В целях безопасности проведение массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется.

Как ранее сообщил министр туризма Крыма Вадим Волченко, в 2023 году его посетят порядка 5 млн туристов, что на 21% меньше, чем в 2022 году. В рекордном 2021 турпоток превысил 9,5 млн человек.