"Основные события развернутся в 75-м павильоне ВДНХ, где работает стенд Подмосковья. Здесь будут проходить викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путевок в лучшие места отдыха региона. Любой желающий сможет написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat и виртуального ассистента", — говорится в сообщении.

На малой сцене в зоне культурных проектов известные артисты и музыканты представят фестивали, которые стали визитной карточкой Подмосковья. Сергей Безруков презентует "Проект: поэт", Юрий Башмет — Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, Игорь Бутман — "Джазовые сезоны", Егор Дружинин — "Город танцует в парках", а Евгений Миронов — новый фестиваль в Зарайске.

В зоне ярмарки народных художественных промыслов гостей ждёт мастер-класс от Федоскинской фабрики миниатюрной живописи.

В деловой части программы с лекцией выступит победитель всероссийского конкурса "Учитель года России — 2019" Павел Красновид. Кандидат исторических наук, доцент кафедры педагогики Государственного социально-гуманитарного университета Мария Кадыкова расскажет о туристическом потенциале Московской области на примере Коломны.

Также в этот день состоится церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Лучшая организация туристской индустрии в Московской области" на приз губернатора.

В 55-м павильоне пройдут два паблик-тока: "Волонтеры Подмосковья" расскажут про акцию "Доброе дело", сбор помощи для участников СВО, активисты крупнейших молодёжных организаций и движений Московской области — о том, как в Подмосковье реализуется молодежная политика, какая здесь предусмотрена грантовая поддержка.

На Городской ферме ВДНХ пройдет ярмарка-продажа подмосковных фермерских продуктов. Там же состоится презентация программ министерства сельского хозяйства Подмосковья.

Завершится День Московской области концертом на главной уличной сцене.