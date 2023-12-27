В прошлом году перевозки по КБЖД составили 298 тыс. человек.

ВСЖД напоминает, что проехать по КБЖД можно на туристических поездах "Байкальская сказка", "Байкальский экспресс", "Baikal Train", а также пригородных поездах "Нерпочка" и "Удобный".

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль южного берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км. КБЖД в основном используется в туристических целях, дорогой также пользуются местные жители, проживающие вдоль побережья Байкала.