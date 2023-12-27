"Благодаря проекту фотомониторинга с помощью автоматических камер в этом году мы подтвердили присутствие четырех известных ранее снежных барсов. Это — ирбисы Звезда, Баян, два ирбиса, у которых пока нет имен, а также (зафиксирована — ИФ) новая особь, ранее не попадавшая в объектив автоматических камер", — привела Иваницкая слова заместителя директора Сайлюгемского нацпарка Дениса Гуляева.

По его словам, предположительно этот ирбис переходит через границу с Монголией и обратно, но узнать это специалисты смогут после получения данных от монгольских коллег, которые сейчас тоже анализируют данные фотоловушек.

С весны в Республике Алтай Сайлюгемский нацпарк и компания "Эвалар" реализуют совместный исследовательский проект вместе с монгольскими учеными. Цель проекта — исследование трансграничной популяции снежного барса: ареала обитания, половозрастного состава и кормовой базы на хребте Сайлюгем на границе с Монголией.

Трансграничное перемещение нового ирбиса доказывает, насколько российским природоохранникам важно работать вместе с монгольскими коллегами по изучению и охране снежного барса: обмениваться данными, результатами исследований и планировать сотрудничество. В этом году монгольские экологи также установили и проверяют сеть автоматических камер.

В конце 2022 года на хребте Сайлюгем отмечалась самка ирбиса Чаганка с тремя барсятами двух лет от роду, но летом и весной этого года камеры ее не "поймали". Возможно, летом самка просто не так активно перемещалась в поисках пищи, поэтому просто не попала в объектив фотоловушек. Летом снежные барсы переходят на питание сурками и обитают на высотах до 2000 метров над уровнем моря.

Итог российско-монгольского исследовательского проекта будут озвучены в следующем году. Станет известно, какие особи ирбиса точно мигрируют через границу и как далеко.