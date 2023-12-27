"Ночь ремесел" планируется провести весной 2024 года в Тюмени, Ишиме и Тобольске", — сказал Щебельник на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" в среду.

По его словам, мероприятие пройдет по аналогии всероссийских акций "Ночь музеев" и "Ночь искусств".

"Это будет не просто ярмарка — "Ночь ремесел" состоится в формате открытых мастерских, где посетители смогут заглянуть за кулисы творчества, поучаствовать в процессе и подробно узнать о работе мастера", — сказал Щебельник.

Он также добавил, что в планах проводить "Ночь ремесел" в Тюменской области ежегодно.

В свою очередь основатель ремесленного производства и бренда "Эбием" Альфия Кабирова отметила, что проект поддержан областным департаментом культуры.

По ее словам, созданный в Тюменской области реестр включает порядка 350 мастеров и ремесленников.

"В реестре зарегистрированы мастера со всей области, из самых отдаленных районов, заявки в реестр подали еще около 500 человек, но проходят не все", — подчеркнул Щебельник.