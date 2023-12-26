"Новый туристический маршрут стал частью проекта "Почтовый туризм", который реализует "Почта России" вместе с Русским географическим обществом", — говорится в сообщении.

Путешествие рассчитано на два дня. Оно начинается в Тульском кремле, продолжается в Музейном квартале, на Казанской набережной, в креативных кластерах. Завершается маршрут в Ясной Поляне и на станции "Козлова засека".

Как отмечается, благодаря новому маршруту гости региона познакомятся также с местами, часто не попадающими в поле зрения путешественников. Среди них — Музей связи в Туле и Музей истории почты в Алексине.

Туристы также могут отправить открытки с впечатлениями или историями из разных точек маршрута.

В Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза. По итогам 2022 года тульский регион принял более 1,5 млн человек туристов.