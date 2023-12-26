Световое шоу на телебашне будет проходить в вечернее время до 14 января.

В новогоднюю ночь 31 декабря и ночь перед Рождеством 6 января зрители смогут увидеть подсветку до 5:00. В ночь на старый Новый год 14 января — до 2:00.

"Телебашню озарят россыпи разноцветных конфетти, гирлянды фонариков и переливы радиоволн. Завершат 8-минутную программу световой дождь и фейерверки. Динамический блок будет повторяться каждые 20 минут", — говорится в сообщении.

Высота новой телевизионной башни в Перми, которая была введена в эксплуатацию несколько лет назад, составляет 275 метров, она в 1,5 раза выше старой.