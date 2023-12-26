"В 2023 году наш музей приобрел 673 произведения искусства и 43 архивных документа на сумму более 100 млн рублей", — сказала Блюмин журналистам.

"Так получилось, что мы стали покупать коллекции. Это коллекции Шушковых, коллекции портбукетов, коллекции Мустафаевых, коллекция Хонукаевых, коллекция Абрамова", — сказал в свою очередь генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Он уточнил, что некоторые экспонаты подарены меценатами, а некоторые куплены.

"Государственный бюджет нам дает примерно 10 млн рублей, мы тратим 100 млн рублей. Эрмитаж из своих заработанных денег каждый год выделяет сумму равную государственной. Есть меценаты, которые нам дают деньги. Третье — несколько лет назад вышел закон, позволяющий государственным учреждениям иметь эндаумент, то есть целевой капитал. Уже несколько лет решением совета эндаумента мы тратим деньги на покупки экспонатов для Эрмитажа", — сообщил директор музея.

Всего в 2023 году Эрмитаж пополнил свое собрание целым рядом произведений русского и западноевропейского изобразительного и прикладного искусства.

Среди самых ценных приобретений — 47 пар обуви из собрания известного российского коллекционера Назима Мустафаева. Обувь была изготовлена во Франции, Великобритании, Пруссии и США. Экспонаты иллюстрируют историю развития обувного дела в Западной Европе и Северной Америки 1690- х — 1840-х годов.

Кроме того, музей приобрел коллекцию иранских фаянсовых изделий из 111 предметов семьи Ханукаевых.

Также среди новых экспонатов — композиция "Гений и злодейство — две вещи несовместные" автора Инны Олевской, картина "Тарантелла" 1847 года кисти Раффаэле Карелли, "Портрет дамы с веером" кисти неизвестного русского художника второй половины XVIII столетия, портрет Григория Черткова кисти также неизвестного художника.

Помимо этого, собрание Эрмитажа пополнилось в текущем году коллекцией работ художников Ленинградской школы графики. В нее вошли произведения более 120 мастеров, работавших в середине и второй половине ХХ столетия.

Приобретены произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, ранее входившие в собрание коллекционера Юрия Абрамова. Также среди приобретений Эрмитаж картина "Царица Савская перед царем Соломоном", предположительно, авторства фламандского живописца Артуса Волфорта.