"Статус национального получил трехдневный туристический маршрут "ВолгоГранд — 34 впечатления", благодаря которому гости региона смогут окунуться в три эпохи жизни одного города — Царицына-Сталинграда-Волгограда, узнать о его героическом прошлом и оценить современные достижения", — говорится в сообщении.

Так, первый день "Крепость на переволоке" расскажет об основании Царицына, его жителях, достижениях и открытиях. Участники посетят исторические улицы города, краеведческий музей, пожарную каланчу, музей-заповедник "Старая Сарепта".

Второй день "Город героев" погрузит гостей в период Сталинградской битвы. Путешественники станут участниками иммерсивной экскурсии "Прикосновение", посетят музей-панораму "Сталинградская битва", музеи "Бункер Сталинграда" и "Память", увидят дом Павлова и мельницу Гергардта, поднимутся на Мамаев курган.

Третий день "Город имени Волги" посвящен современной эпохе города-героя. Туристы прогуляются по улице Мира, посетят планетарий, увидят изнутри самый красивый по версии болельщиков стадион чемпионата мира-2018 "Волгоград Арену".

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что турпоток в регион по итогам текущего года ожидается на уровне около 1,5 млн человек.