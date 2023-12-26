"В истории первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" начался новый этап. Сегодня она открылась для посетителей как главный экспонат Музея военно-морской славы на "Острове фортов" в Кронштадте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественной церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

"По решению президента Владимира Путина был создан этот проект. Прежде всего — музей славы нашего российского флота. По поручению президента министерство обороны сделало все, чтобы сохранить подводную лодку К-3, переместить ее в Кронштадт и установить здесь. Это единственная в мире лодка, которая находится в здании, больше такого нигде нет. А потом команда Ксении Шойгу сделала все необходимое, чтобы ее оснастить", — приводятся в сообщении слова Беглова.

На текущий момент гостям парка "Остров фортов" доступны Аллея героев российского флота, исторические арт-объекты, спортивные, детские площадки до 1 тыс. кв. метров, зоны отдыха и крытый фудкорт.

Первую советскую и третью в мире атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол" перевезли в Кронштадт через Баренцево и Белое моря, Беломорско-Балтийский канал, акватории Онежского и Ладожского озёр, а также реки Свирь и Неву.

Общая длина корабля составляет более 107 м, масса — 2 тыс. 558 тонн.

В июле 2022 года правительство России выделило 1,1 млрд рублей на продолжение реконструкции исторических фортов Кронштадта и создание туристического кластера "Остров фортов". Средства направлены на восстановление фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Пётр I". Проект предполагает создание нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами.

В августе 2021 года правительство также выделяло на реконструкцию кронштадтских фортов более 1 млрд рублей.

Завершить работы предполагалось в 2024 году.