Так, сбор за взлет-посадку планируется установить в размере 619 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). Согласно данным сайта аэропорта, на 1 октября 2023 года ставка сбора составляла 589 рубля. Таким образом, она может вырасти на 5%.

Тариф на обслуживание пассажиров внутренних воздушных линий (ВВЛ) предполагается увеличить с 202 до 211 рублей (на 4,5%). Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на ВВЛ планируется поднять на 42%, с 78 до 111 рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в настоящее время волгоградский аэропорт обслуживает рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", S7, Smartavia, "Победа", "Россия", Red Wings, NordStar, "ЮВТ Аэро", "Азимут".