"Мониторинг последних дней показал, что 22 и 24 декабря объявленные штормовые предупреждения имели серьезные последствия. В результате непогоды и сильного волнения на морском побережье практически повсеместно были размыты пляжи в Зеленоградске, Куликово, Заостровье, Пионерском, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, Приморье, а также местами на Куршской косе, в частности, в поселке Лесном", — говорится в сообщении.

Также этими штормами были размыты на 0,5-1,5 метра незащищенные участки коренного берега в Куликово, Заостровье, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, а также основания авандюны на отдельных участках Куршской косы от Зеленоградска до поселка Лесного.

На странице представлены фотографии последствий шторма, которые показывают реальную картину разрушений берега.

Как сообщалось, осенние и зимние штормы постоянно наносят побережью Калининградской области серьезные повреждения. Так, в начале 2022 года комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области объявила режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Длина побережья Балтийского моря в пределах Калининградской области составляет 145 км, из которых 73,3 км подвержены постоянному разрушению стихии. На сегодняшний день под защитой специальных гидротехнических сооружений — стен, опоясок, променадов, искусственных авандюн — находятся лишь более 12 км берега. Однако и они порой не выдерживают натиска Балтики и разрушаются во время сильных штормов.