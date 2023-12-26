"Благодаря повышенному спросу на отдых в Ессентуках, собираемость курортного сбора стабильно превышала прогнозируемые показатели. По подсчетам специалистов, город уже до начала декабря перевыполнил годовой план почти на 11 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что турпоток в Ессентуки в 2023 году стал рекордным: курорт уже посетило больше 240 тыс. человек, а бронь на новогодние праздники приближается к 10 тыс. гостей.

Самым "туристическим" месяцем стал август, когда в город приехали 27 тыс. путешественников.

Сбор действует на Ставрополье с 2018 года как эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Он реализуется в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. В этом году в список вошел и Минераловодский округ. Сбор составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан, а также все жители края.