Так, авиакомпания будет летать из Екатеринбурга в Ташкент (три раза в неделю), Самарканд (два раза в неделю), Фергану (два раза в неделю), Наманган (два раза в неделю).

Из Самары и Красноярска (еженедельно) и Москвы (аэропорт "Жуковский", ежедневно) планируется выполнять рейсы в Ташкент.

Из московского аэропорта "Домодедово" авиакомпания запустит рейсы в Карши (три раза в неделю) и Наманган (два раза в неделю).

Согласно данным расписания аэропортов, из екатеринбургского "Кольцово" в Ташкент летают Uzbekistan Airways и Red Wings, в Самарканд — Red Wings, в Наманган — Uzbekistan Airways, в Фергану — ни одна из авиакомпаний.

Из Самары в Ташкент рейсы выполняют Red Wings, из Красноярска — Uzbekistan Airways и "Россия", из "Жуковского" — никто.

Из "Домодедово" в Карши и Наманган также никто не летает.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" планируют с 13 января начать летать из Екатеринбурга в Баку и Стамбул, а также из "Жуковского" в Стамбул, а с 27 декабря — в Дубай из Екатеринбурга и "Домодедово".

"Уральские авиалинии" на этой неделе сообщили, что завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.

Ранее первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов заявлял, что "Уральские авиалинии" восстановят практически все направления в Азию: Азербайджан, Узбекистан, Армению, запустят рейсы в Стамбул.