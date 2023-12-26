"Если смотреть на карту, процентов 60 территории страны покрыты красным цветом — температура выше нормы. 30 и 31 декабря уже до 40% сократится эта площадь", — сказал Вильфанд.

По его словам, до конца года теплая погода будет на юге европейской России, где температура будет на 6-8 градусов выше нормы. "Атлантическое тепло, которое постоянно будет перемещаться по более южным регионам, обусловит необычно теплую погоду на юге Урала и на юге Сибири", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что "единственный регион, который держит удар перед натиском атлантических воздушных масс — Дальний Восток". Так, на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и в Хабаровском крае температура будет минус 40 — минус 35 градусов. 30 и 31 декабря она еще понизится и будет на 6-8 градусов ниже нормы.

Также "сибирские морозы" на Новый год будут на востоке Красноярского края.

При этом Вильфанд отметил, что к концу недели в ряде регионов также начнется постепенное понижение температуры. Она понизится в регионах верхней Волги, в Поволжье и на Урале. "На Волге температура 30 и 31 числа будет на 7-8 градусов ниже нормы. Ночные температуры на Волге будут достигать 20-23 градусов, мороз приличный. И даже днем около 12-16 градусов ниже ноля", — добавил он.