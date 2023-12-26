"Летом 2024 года в Сочи Парке появятся два новых аттракциона — экстремальный, его строительство уже вошло в активную фазу, и семейный", — говорится в сообщении.

В планах тематического парка — увеличение продолжительности высокого сезона.

Мантера", согласно информации на ее сайте, создана в 2021 году. ГК управляет горными курортами "Красная Поляна" (Краснодарский край) и "Архыз" (Карачаево-Черкесия), крупнейшим в России тематическим парком развлечений — "Сочи-Парк", игорной зоной в Сочи. Среди активов — туристическая деревня "Мандроги" в Ленинградской области. "Мантера" также занимается девелопментом, управлением отелями (общий фонд — 6 тыс. номеров). Среди перспективных проектов значатся строительство горного курорта "Лагонаки" в Адыгее и гольф-клуба в Сочи. Планируемые инвестиции на 2021-2025 годы составляют 100 млрд рублей.