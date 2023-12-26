Ранее судимый 49-летний фигурант дела признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии строгого режима.

"В суде установлено, что данный гражданин не обеспечил надлежащие безопасные условия для отдыха граждан в аквапарке, контроль за которыми в бассейне квалифицированными инструкторами и спасателями не осуществлялся, в связи с чем 26 мая 2022 г. 14-летний мальчик, практически не умевший плавать, катаясь с горки бассейна, утонул", — говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального СУ СКР уточняет, что подросток находился в группе из 20 одноклассников в сопровождении двух взрослых. Первыми утонувшего мальчика заметили дети, однако спасти ребенка не удалось: приехавшие врачи "скорой" констатировали его смерть.

"Несмотря на то, что в тот день в аквапарке находилось более 100 посетителей и пять инструкторов, последние не были официально трудоустроены и не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи, инструктаж по технике безопасности с детьми не проводили, никаких спасательных средств не предлагали", — отмечается в сообщении управления.

Со своей стороны пресс-служба областной прокуратуры также сообщила, что ранее по иску родителей погибшего ребенка арендатором аквапарка было выплачено 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.