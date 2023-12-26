"В феврале мы ждем гостей, в том числе гостей уже международного уровня, для того, чтобы дальше продвигать наш фестиваль. Ожидаем гостей из Китая и Монголии", — сказала Найденова.

Она добавила, что команды мастеров сейчас формируются.

На сайте фестиваля сообщается, что событие пройдет с 15 февраля по 15 марта 2024 года. На километровом участке береговой линии озера Байкал предполагается создать скульптуры изо льда замерших волн.

Глава областного агентства по туризму отметила, что этой зимой жителей и гостей региона ждут и другие событийные мероприятия, в том числе фестивали белого творчества "Снегомэн" и зимних игр "Зимниада".

Со своей стороны руководитель креативного кластера Центра по развитию Байкальского региона (Байкал.Центр) Ксения Попова уточнила, что "Снегомэн" пройдет в Байкальске с 16 по 18 февраля 2024 года. Этой зимой к созданию снежных фигур планируется привлечь специалистов.

"Ядро фестиваля белого творчества составляют, безусловно, наоборот, непрофессионалы. Мы планируем также поставить заготовки для того, чтобы пришедшие гости могли тоже украсить наш праздник своими произведениями искусства", — сказала Попова.

В свою очередь заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов сообщил, что в рамках этой "Зимниады" на Байкале запланировано порядка 15 мероприятий. Это экстремальная гонка по льду озеру на коньках и велосипедах "Ледовый шторм", фестиваль "Живи на Байкале", два марафона по льду байкальского пролива Малое Море и многое другое.