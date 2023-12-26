В комплексе Завидово, где в настоящее время завершается реализация масштабного проекта "Волжское море", уже в следующем году будет открыт современный речной порт и вокзал, говорится в сообщении.

Кроме того, в следующем году в Завидово запланировано строительство железнодорожной ветки, которая станет ответвлением от Октябрьской железной дороги.

Как сообщалось, на территории ОЭЗ "Завидово" к 2025 году планируется создать многофункциональный всесезонный комплекс отдыха, включающий в себя крупнейший в европейской части России аквапарк, горнолыжный склон, кафе и рестораны, отели, конгресс-центр и другие объекты. Их ввод позволит создать более 900 новых рабочих мест. Объем инвестиций превысит 31 млрд рублей.

Планируется, что турпоток на курорт "Завидово" к 2025 году вырастет до 1 млн отдыхающих, а к 2028 году достигнет 2 млн человек.