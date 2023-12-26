"Мы сейчас ждем от наших уважаемых коллег из "Объединенной двигателестроительной корпорации" разрешение на первый вылет. Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах, и, как только мы получаем это разрешение, я думаю, уже в этом году, в оставшиеся дни, мы проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", — сказал Слюсарь в интервью "России 24".

"Весь следующий год предусматривает программу интенсивных летных испытаний. Здесь, конечно, скорость испытаний и качество получаемых результатов не должны сказаться на безопасности. Наша задача — испытания провести, завершить и в 2024 году передать в авиакомпании 20 самолетов Sukhoi Superjet", — добавил он.

Ранее первый полет SJ-100 ожидался до конца текущего года, а именно в декабре: такой срок анонсировал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Думаю в конце этого года, в декабре, мы уже поднимем самолет полностью локализованный, он начнет проходить испытания", — говорил он в репортаже на "России 24", который транслировался в октябре.

Опытный образец импортозамещенного SJ-100 на франко-российских двигателях SaM146 совершил первый полет в конце августа. Как сообщал Минпромторг, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем (всего было замещено порядка 40 систем и агрегатов), "управляемость и устойчивость самолета в воздухе".

Первым получателем SJ-100 должен стать "Аэрофлот": первые две машины компания рассчитывала получить в декабре этого года.