"Мы сегодня очень высоко оцениваем интерес к нашей области, и подтверждением тому является три миллиона туристов, которые за текущий год побывали в нашей области. Уверен, что сегодня, после знакомства с нашими достижениями, после концертов творческих коллективов, дегустации вкуснейших блюд нашего региона гости обязательно полюбят нашу Тверскую область. Наше Верхневолжье было, есть и останется историческим центром и душой России", — приводит пресс-служба правительства региона слова Рудени.

"Благодаря удобному расположению между Москвой и Петербургом Тверской край становится туристическим центром. В Тверской области расположено 14 исторических городов, которые по-своему уникальны и интересны. В Верхневолжье насчитывается самое большое среди регионов Центральной России количество памятников истории и культуры — более 10 тыс.", — отмечается в сообщении.

Почетным гостем церемонии открытия стал российский космонавт-испытатель отряда Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Сергей Корсаков, который долгое время жил в городе Кимры Тверской области и окончил там гимназию №2.

Космонавт передал губернатору флаг Тверской области, который недавно побывал на борту Международной космической станции.

В центре экспозиции региона расположена кабина машиниста электропоезда "Иволга" производства Тверского вагоностроительного завода.

Во вторник на ВДНХ предприятия региона представляют ведущие гастрономические бренды и продукцию Тверской области. Для гостей подготовлена большая культурная программа.

В павильоне №75, где располагается тверской стенд, проходят интерактивная программа "Зимняя сказка в Тверской области", фестиваль народного творчества "На просторах Верхневолжья".

Здесь же презентуют мероприятия социально-экономического развития Торопца в рамках подготовки празднования 950-летия города в 2024 году.

Непосредственно на стенде региона в течение всего дня будут разыгрывать туристические путевки в Тверской край, проводить мастер-классы.

Тверской ТЮЗ покажет спектакль "Изумрудные бусы", вечером здесь будет представлена сказка "Морозко" театральной студии "Теремок" Тверской епархиальной православной школы. На главной уличной сцене пройдет концертная программа "Тверская область. От истоков до современности".

Посетителей Дома российской кухни ждут на фестиваль "Верещагин СырФест" и на фестиваль локальных блюд Тверской области. В одном из павильонов ВДНХ откроется ярмарка фермерских продуктов из Тверской области, которая будет работать до 28 января.

На катке организуют анимационную программу "Шайбу! Шайбу!", здесь же в товарищеском матче сойдутся тверские хоккейные команды "Метеор" и "Волга".

Как сообщалось, туристический поток в Тверскую область в 2022 году составил 2,6 млн человек. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 млн человек.