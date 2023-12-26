"На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тыс. праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", — сказал Бирюков во вторник.

Москву к Новому году также украсили порядка 5 тыс. световых декоративных конструкций, более 1 тыс. искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами, добавил он.

"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформлены световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн", — сказал заммэра.

Для украшения города используется энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях, отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков сообщил, что последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.