"За весь период существования с экспозицией ознакомились около 200 тыс. человек. Все это — заслуга не только наших сотрудников, но и ученых, краеведов, просто неравнодушных туляков. Музей обороны Тулы является качественной площадкой для общения молодежи с людьми, известными не только в тульском крае, но и во всей стране. Здесь проходят встречи с Героями Российской Федерации, проводятся присяги сотрудников правоохранительных органов", — рассказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

День рождения музей порадовал гостей новой выставкой. Посетители рассмотрели предметы, которые передали сотрудники МЧС, находящиеся в зоне проведения СВО: фотографии, компоненты сухого пайка, обезвреженные боеприпасы. В свою очередь, тульские десантники передали музею более 50 предметов из зоны СВО.

Музей обороны Тулы был открыт в декабре 2021 года в парке "Патриот" областного центра. Создание музея приурочили к 80-летию героической обороны Тулы. В музее представлено более 1 тыс. подлинных предметов военного времени — это экспонаты из фондов музейного объединения, приобретенные раритеты и вещи, принятые в дар от туляков.