"На участке "Елочки под Грумантом" организован стационарный пост, где дежурят сотрудники музея. Нестационарные посты также появились на участках "Елочки у Подкапустника", "Елочки у колодца", "Елочки за Чепыжом", — сказал собеседник агентства.

Посты будут работать по 31 декабря включительно.

Хвойные насаждения в Ясной Поляне появились при жизни Льва Толстого. Первые ели были посажены в 1878-81 годах в юго-западной части усадьбы. Этот участок получил название "Елочки у Подкапустника" — именно здесь 22 июля 1910 года было подписано последнее завещание Л. Н. Толстого. По соседству с ним находится лес "Елочки под Грумантом".

В 1889-91 годах по инициативе жены писателя Софьи Андреевны Толстой в Ясной Поляне севернее дубового леса Чепыж появилась еловая посадка — Елочки за Чепыжом. Часть посадок была сделана по обычной схеме, другая часть получила весьма оригинальную форму. Писатель относился к этому месту с особым чувством. Не случайно именно здесь находится его любимая скамейка. Деревья на этом участке восстанавливали в 1965 году.

Ближе к Воронке Софьей Андреевной был посажен участок "Елочки у колодца". В 1970-90-е годы этот участок восстанавливался и дополнялся молодыми елями.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают более 250 тыс. человек.