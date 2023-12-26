В нее вошло 147 носителей: карты, указатели, информационные стенды около значимых объектов. Через систему расположенных на них QR кодов можно будет получить информация по нескольким тысячам географических названий, связанных с объектами исторических событий и т.д.

"Навигация сосредоточена на основных туристических маршрутах: Первомайский проспект, улицы Соборная, Почтовая, Семинарская, Свободы и Щедрина. Цель ее создания — провести гостей города по знаковым местам Рязани, показать главные достопримечательности: музеи, парки, самые красивые улицы и дома", — отмечает пресс-служба.

На разработку туристической навигации в Рязани выделили 24,7 млн рублей.