"Два ценных экспоната передало 25 декабря Управление министерства культуры России по Северо-западному округу в коллекцию нашего музея — напольные часы и икона XIX века. Оба предмета являются таможенным конфискатом, признанным специалистами культурной ценностью", — говорится в сообщении.

По данным музея, механические маятниковые часы произведены немецкой компанией "Gustav Becker" в начале XX века. Деревянный корпус декорирован растительным орнаментом в стиле модерн, а на часовом механизме есть клейма производителя и выставочные медали.

"Специалисты отмечают высокую точность хода часов. Они будут выставлены в доме-усадьбе Кучевского для иллюстрации городского быта начала ХХ века", — добавили в пресс-службе музея.

Икона "Валаамские Святые Сергий и Герман", созданная в первой половине XIX века, представляет интерес как образец культуры Русского Севера, уточнили в музее.