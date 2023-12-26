Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями произошла задержка двух рейсов авиакомпании "ЮТэйр" (MOEX: UTAR).
Так, на четыре часа задерживается рейс из Екатеринбурга в Уфу и более, чем на пять часов — из Екатеринбурга в Нягань.
Свердловская транспортная прокуратура организовала в аэропорту мобильную приемную.
Как сообщалось, Свердловскую область накрыл снегопад, на дороги выведены сотни единиц специальной техники.
За ночь на территории региона выпало до пяти сантиметров снега.