Здание Музейного центра имеет площадь более 20 тыс. кв. м. В нем оборудованы залы для выставок, зоны комфортного отдыха посетителей, налажена современная система фондохранения. В центре будут действовать эколаборатория, музейная библиотека, детский центр и даже планетарий.

Как отметил в ходе церемонии открытия музея губернатор Рязанской области Павел Малков, потенциал РИАМЗ огромен.

"Впечатления самые лучшие. Современные и большие пространства, мультимедийное оборудование. Мы обсудили с директором музея планы выставочной деятельности на следующий год. Обязательно включим посещение музея в школьную программу", — отметил глава региона.

В настоящее время завершился первый этап создания экспозиции в Музейном центре РИАМЗ.

Новые экспозиционные залы посвящены истории рождения Земли и появлению человека — раздел "До нашей эры", освоению космоса — "Вне земли", формированию природных комплексов региона с доисторических времен до сегодняшнего дня и влиянию на этот процесс деятельности человека — "Среда обитания".

Завершает все экспозиция "За тысячи лет до нас", повествующая о ранних этапах освоения этой территории человеком — от эпохи бронзы до появления первых славянских племен.

Строительство Музейного центра в Рязани на улице Соборной было начато в 2015 году после передачи зданий Рязанского музея-заповедника на территории Кремля церкви. Заказчиком строительства выступило министерство культуры РФ, на проведение работ из госбюджета сначала было выделено более 1,2 млрд рублей, позднее еще 177 млн рублей. Изначально строительство Центра должно было быть завершено в 2018 году, однако впоследствии эта дата неоднократно переносилась.