"Рейс в Гонконг рассчитан, по большому счету, не на туристов, а на бизнесменов. Зачастую в одной поездке они совмещают посещение Гонконга и, например, Гуанчжоу или летят куда-то дальше в Азию. Гонконг часто используют как пересадочный пункт в азиатский регион. Помимо деловой программы добавляют экскурсии и шопинг, что особенно актуально сейчас, когда в России недоступны многие бренды", — пояснила коммерческий директор компании "Открытие" Софья Гаврилова.

По ее словам, прямой рейс в Гонконг, скорее всего, не заинтересует туристов, желающих отдохнуть на Хайнане, с которым "Аэрофлот" 27 декабря также возобновляет прямое авиасообщение.

"Пляжные туристы, вылетая на отдых, как правило, не хотят задерживаться где-то еще, поэтому вряд ли они полетят туда транзитом, если только не планируют стоповер в Гонконге или комбинированные программы с Филиппинами, Бали, Сингапуром и т.д. Также рейс может взять на себя часть транзитного турпотока, например, в Южную Корею, с которой нет прямого сообщения. Отдельным туристическим направлением Гонконг никогда не был, но теперь стало чуть больше возможностей летать в этот регион", — подчеркнула она.

Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов согласен, что россияне с появлением прямого перелета в Гонконг ажиотажного интереса к направлению не проявляют.

"Туда летают, прежде всего, по делам, посещают выставки. Если брать туристический сегмент, то обычно в Гонконге запрашивают 3-4 экскурсионных дня и шопинг, а дальше улетают куда-нибудь на Филиппины или Хайнань. Как приятное дополнение к путешествию в Азию это пользуется спросом", — сказал он.

Эксперт добавил, что прямая перевозка позволит организовывать комбинированные экскурсионные туры по Китаю и другим странам Азии. Например, десятидневный маршрут по стране можно заканчивать в Гонконге. Или совместить Шанхай с Пекином, оттуда вылететь на отдых на Хайнань и закончить тур в Гонконге. Также можно отправиться сначала в Гонконг, затем в Сингапур, а оттуда улететь на Бали или Филиппины.

Вместе с тем руководитель по связям с общественностью компании FUN&SUN Ольга Иванова считает, что новые рейсы будут востребованы. Оператор планирует сформировать на базе рейса пакетные комбинированные туры на Хайнань, находящийся в одном часе лета от Гонконга. Положительным моментом эксперт назвала отсутствие необходимости оформлять визу на остров.

"Направление интересно как для деловых путешественников, так и для туристов, которые ищут новых впечатлений или хотят совместить несколько направлений в одной поездке. Например, после пребывания в шумном мегаполисе можно отдохнуть на пляжах Хайнаня. Кроме того, из аэропорта Гонконга можно отправиться в Макао – игорную столицу Азии" — уточнила она.

Стоимость перелета "Аэрофлотом" по маршруту Москва – Гонконг – Москва в новогодние каникулы составляет порядка 73 тыс. рублей. Туроператоры считают, что на фоне тарифов на других дальнемагистральных направлениях это привлекательная цена.