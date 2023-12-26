"На курорте "Роза Хутор" в целом работают основные канатные дороги и открыты ряд горнолыжных трасс: от 1800 м (подъемник "Сказка") до 1350 м; трассы "Змейка" выше 1665 м; "Змейка" ниже 1665 м; "Тритон"; "Мужской Олимпийский спуск"; "Вираж" ниже 1800 м; "Б-52" выше 1350 м; Детский склон", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

В телеграм-канале курорта "Газпром Поляна" сообщается, что открыты все горнолыжные трассы комплекса "Лаура", закрыты — на "Альпике".

"Сегодня катаемся на "Лауре". Там будут дневные и вечерние катания. Работает детский склон", — подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сообщили, что на курорте на высоте выше 1,5 тыс. м лавиноопасно, порывы ветра достигают 20 м/с, видимость слабая из-за тумана.

"Службы курорта обследуют склоны, спускают лавины с помощью системы GAZEХ. Сегодня планируется завершить все необходимые работы, чтобы открыть завтра, 27 декабря, трассы курорта до высоты 1500 м. Ниже трассы открыть нельзя, поскольку на зоне выката, на высоте 960 метров, недостаточно снега для работы ратраков. С учетом теплой погоды, такой снег на трассах на уровне ниже 1100 м быстро растает и не позволит обеспечить в течение дня комфортное катание", — пояснили в пресс-службе.

Там также сообщили, что канатные дороги "Красная Поляна", "Реликтовый лес" и "Вершина" работают в штатном режиме. Также открыты различные активности курорта: "Лес чудес", "Хаски-центр", "Лучный тир", аквапарк и другие.

Ранее сообщалось, что 24 декабря из-за непогоды все горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы для катания и канатные дороги. 25 декабря, несколько трасс и одна канатная дорога были открыты на курорте "Роза Хутор".