"Наверное, ожидание — до 30 тыс. человек", — сказала Найденова на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" во вторник.

Как сообщалось, в зимний сезон 2022-2023 годов Иркутскую область посетили 5 тыс. иностранных туристов, большинство — из Монголии, а также Китая, Казахстана, Белоруссии, Таиланда.

Найденова уточнила, что этой зимой за счет иностранных туристов ожидается рост турпотока в регион.

"Пускай это будет незначительно, но прирост потока мы ожидаем, потому что все-таки туристы иностранные к нам поехали", — сказала Найденова.

Ранее сообщалось, что прошедшей зимой регион посетили 330 тыс. человек.

В свою очередь заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов сообщил, что среди иностранных туристов преимущественно ожидаются граждане Китая и Таиланда.

Он добавил, что сейчас в связи с прогнозируемым потоком туристов, в том числе иностранных, "начали раздвигать рамки сезона".

"Если раньше бронировались только с середины февраля и по конец марта, теперь уже январь захватили. Уже буквально с середины января едет народ. На Малом Море (пролив озера Байкал — ИФ) уже можно смотреть, показывать", — сказал Копылов.

Он отметил, что на праздничные выходные дни 23 февраля и 8 марта номерной фонд средств размещения на побережье Байкала практически полностью забронирован. Из-за этого, в том числе, туристы сдвигают даты своего отдыха на январь.