"Искусство повседневности" — это 23 планшета, на которых изображены предметы интерьера и декора XVIII — XIX веков", — отметили в пресс-службе.

Всего в рамках проекта "Музейная зима в Туле" Всероссийский музей декоративного искусства подготовил три выставочных проекта. Так, кроме Новомосковска, экспозиции пройдут в Одоеве ("Шедевры художественных промыслов России") и Белеве ("Тонкое искусство. Кружево и стекло").

"Всероссийский музей декоративного искусства находится в авангарде не только продвижения традиций и промыслов России, но и их современного переосмысления. Музей популяризирует направление креативных индустрий, которое сегодня для культуры очень актуально. Все выставки музея, которые откроются в Тульской области, знакомят посетителей с лучшими произведениями декоративно-прикладного искусства России, будят фантазию и зовут к творчеству", — приводятся в сообщении слова министра культуры Татьяны Рыбкиной.

Как сообщалось, старт проекту "Музейная зима в Туле" был дан 13 декабря. В Фонде искусств — новом музейно-выставочном пространстве в здании фондохранилища регионального Музейного объединения — открылась выставка "Шедевры XX века". Всего в рамках проекта будет проведено более 140 культурно-массовых мероприятий во всех муниципальных образованиях Тульской области.

С мая по сентябрь в Тульской области был реализован проект "Музейное лето в Туле", мероприятия которого посетили более 1,5 млн человек.