"В Приэльбрусье проведено семь принудительных спусков лавин. Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по 19 лавиноопасным очагам", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага.

Отмечается, что наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны".

Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций "Чегет", расположенной на высоте 3040 метров и "Терскол" — на высоте 2125 метров. На сегодняшний день высота снега в пунктах наблюдения составляет 92 см и 67 см соответственно.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС распространила экстренное предупреждение о возможности схода снежных лавин в горах в Кабардино-Балкарии.

Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в КБР третий день подряд остаются закрытыми в связи с максимальной лавинной опасностью.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.