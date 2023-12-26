"С гендиректором иранской Mahan Air Арабнеджадом Хануки Хамидом Хоссейном наметили шаги для развития воздушного сообщения между Чечней и Ираном. В ближайшее время начнутся работы по определению механизмов реализации проекта", — написал Хучиев.

Он отметил, что сотрудничество региона с Ираном помимо установления регулярного авиасообщения предполагает, в том числе, создание совместной авиакомпании для снижения стоимости авиаперевозок и авиапромышленного кластера для авиационной индустрии России и Ирана.

Хучиев также подчеркнул, что руководство республики проводит активные мероприятия по расширению географии воздушных маршрутов путем открытия новых регулярных межрегиональных и международных рейсов. Реализуется проект строительства и реконструкции аэропорта в Грозном, после завершения которого авиагавань сможет принимать все типы воздушных судов и увеличить пассажиропоток до 1,5 млн человек в год.