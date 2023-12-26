"Хабаровский районный суд в октябре 2023 года признал 50-летнюю жительницу Хабаровска виновной по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) и приговорил виновную к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор не согласился с мягкостью назначенного наказания и обжаловал приговор.

Ранее сообщалось, что в июне 2021 года при сплаве туристов по реке Катэн в районе имени Лазо произошло столкновение плавательного средства — рафт с деревом. В результате чего девять туристов оказались в воде. Одна из пострадавших не смогла самостоятельно выбраться и утонула.

Генеральный директор туристической компании не обеспечила безопасность туристической группы, ее сопровождение квалифицированным руководством, подготовку к маршруту, проведение инструктажа.