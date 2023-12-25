По данным пресс-службы, в прошлом году число посетителей составило около 1,1 млн, а еще годом ранее их было чуть больше 805 тыс.

"В уходящем году музей вел реставрацию нескольких (знаковых) памятников, в том числе — 11 объектов на Ярославовом дворище в историческом центре Великого Новгорода", — сообщили в ГМЗ.

Среди новых выставок музейщики выделили "Сергей Рахманинов. Колыбель гения", посвященную 150-летию со дня рождения знаменитого российского композитора и пианиста, уроженца новгородской земли, а также "Золото Византии" — совместный проект новгородцев с музеем-заповедником "Херсонес Таврический".

За год специалисты ГМЗ отреставрировали более 850 раритетов.

На балансе этого крупнейшего в регионе музея находятся более 100 памятников архитектуры. В фондах ГМЗ хранятся около 1 млн предметов старины, в том числе — коллекции нумизматики и древнерусской живописи, декоративно-прикладного и ювелирного искусства, рукописных и старопечатных книг, отметили в пресс-службе.