"Выставка посвящена выдающемуся российскому хореографу. Это второй выставочный проект этого федерального музея в муниципальных образованиях Тульской области в рамках инициированного губернатором Алексеем Дюминым проекта "Музейная зима в Туле", — говорится в сообщении.

"Уверена, что она будет востребована не только на новогодних праздниках, но и всю зиму для гостей и жителей региона", — сказала на открытии выставки министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Министр отметила, что свои выставочные проекты в рамках проекта "Музейная зима в Туле" представляют ведущие музеи России, в том числе три федеральных музея, которые откроют свои филиалы в Туле уже в 2025 году.

Гости выставки могут узнать о жизни и творчестве Юрия Григоровича, который более 30 лет занимал пост главного балетмейстера и художественного руководителя балетной труппы Большого театра. За эти годы им были созданы балеты, ставшие визитной карточкой Большого: "Спартак", "Щелкунчик", "Легенда о любви", "Каменный цветок", "Золотой век", "Иван Грозный", а также редакции классических спектаклей "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Раймонда", "Баядерка" и других.

Сообщается также, что Музей современной истории России открыл в Ефремове выставку "Моя Россия". Здесь можно познакомиться с советской графикой 1920-1950 годов, исполненные в различных техниках.