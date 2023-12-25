Так, задерживаются рейсы в Омск, Томск и Екатеринбург, говорится в сообщении.

Вылет в Омск и Екатеринбург планируется в 21:00 и 21:30 соответственно (время местное). Вылет в Томск запланирован на 12:00 во вторник.

Сургутская транспортная прокуратура следит за ситуацией, контролирует процесс оказания пассажирам услуг.

Согласно информации на сайте сургутского аэропорта, задерживаются также вылеты в Новосибирск, Худжанд, Саратов, Москву.

Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорт работает по фактической погоде.

"В связи с задержкой вылета воздушных судов, будут задержаны вылеты, запланированные из Сургута этими бортами. В случае задержек, авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно нормам. Время вылета самолётов из Сургута будет зависеть от погодной ситуации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за обледенения ограничено движение всех видов автотранспорта на участке федеральной трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в ХМАО.