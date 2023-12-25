Бронзовая скульптура авторства народного художника РФ Вячеслава Клыкова установлена на Михайловской площади в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря.

Высота фигуры до кончика меча составляет 310 см, высота изготовленного из гранита постамента — 320 см.

Изначально скульптура была создана в 2004 году для установки в Калининграде. Однако из-за болезни и смерти скульптора проект не удалось реализовать, и памятник все это время хранился в Москве. Благодаря усилиям митрополита Симферопольского и Крымского Тихона скульптура украсила центральную площадь Печор.

"Архангел Михаил был особо почитаем скульптором (Клыковым — ИФ). Это последняя его прижизненная работа", — подчеркнул митрополит Тихон на церемонии открытия.

В мероприятии также принял участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия", сенатор от Псковской области Андрей Турчак.