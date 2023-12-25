"Мы занимаемся строительством интегрированного курорта, это не только казино, но и неигровая составляющая. В настоящее время мы находимся в стадии проектирования казино и сети отелей и планируем начать их строительство в 2024 году", — сообщил Варнаков.

Он подчеркнул, что проектом предусмотрено строительство гольф-поля, банных комплексов, ресторанов, шоппинг-деревни, парков, а также благоустройство пляжной территории.

"Мы ориентируемся в первую очередь на азиатские рынки — это Корея, Китай и Япония, соответственно, отели тоже будут со "страновым" акцентом, так же как и другие проекты. После ввода этих объектов в эксплуатацию мы рассчитываем, что ежегодный поток отдыхающих в игорную зону "Приморье" возрастет втрое и превысит 1 млн человек", — отметил Варнаков.

Согласно информации на сайте игорной зоны, инвестиции "Мантеры" в проект оцениваются в 11 млрд рублей.

Группа также планирует в ближайшей перспективе приступить к проекту тематического парка развлечений на острове Русский во Владивостоке. В состав парка войдут гостинично-административный комплекс, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр и непосредственно сам тематический парк с аттракционами.

"Сейчас мы ожидаем получения земельного участка от корпорации развития Дальнего Востока и сразу же готовы будем приступить к его реализации. Это большой проект на территории в 100 га, аналог "Сочи-парка", который будет рассчитан на посещение 1 млн туристов в год", — отметил Варнаков.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 27 млрд рублей.

Вместе с тем Варнаков не исключил, что ранее заявленные инвестиции в проекты могут увеличиться, поскольку игровое оборудование производится за рубежом, курсовая разница сильно влияет на стоимость.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.

В настоящее время в России работают четыре игорных кластера в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).

"Мантера", согласно информации на ее сайте, создана в 2021 году. Управляет горными курортами "Красная Поляна" (Краснодарский край) и "Архыз" (Карачаево-Черкесия), крупнейшим в России тематическим парком развлечений — "Сочи-Парк", игорной зоной в Сочи. Среди активов — туристическая деревня "Мандроги" в Ленинградской области. "Мантера" также занимается девелопментом, управлением отелями (общий фонд — 6 тыс. номеров). Среди перспективных проектов значатся строительство горного курорта "Лагонаки" в Адыгее и гольф-клуба в Сочи. Планируемые инвестиции на 2021-2025 годы составляют 100 млрд рублей.

"Коммерсантъ" ранее писал, что "Мантера-групп" объединяет туристический бизнес экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.