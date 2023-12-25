По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, угроза схода снежных лавин сохранится 25-26 декабря, говорится в сообщении.

Снежные лавины могут стать причиной ЧС и происшествий, связанных с повреждениями зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, а также с травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных, отметили в МЧС.

Чрезвычайное ведомство рекомендовало населению не выходить в горы в снегопад и непогоду.