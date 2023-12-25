"Из-за неблагоприятных погодных условий движение морского пассажирского транспорта будет полностью остановлено с 16:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на конечных остановочных пунктах организован наземный подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Город разделяет Севастопольская бухта на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за ветра и снега с дождем. Севастопольский рейд не работал также в выходные.