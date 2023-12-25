«Гражданин приобрел электронные билеты для себя и своей супруги по маршруту «Москва – Денпасар» с датами вылета на апрель 2020 года. Однако полет был отменен из-за распространения коронавируса. Поняв, что в ближайшее время воспользоваться услугами компании он не сможет, гражданин потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги – 81750 рублей. В ответном письме авиаперевозчик проинформировал потребителя о возможности выплаты средств лишь по истечении трех лет с даты отправления рейса согласно постановлению правительства РФ № 991», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, по истечении трех лет потребитель вновь обращается в адрес компании с требованием вернуть деньги, но получает отказ. Последняя претензия гражданина к авиакомпании вовсе осталась без ответа.

Тогда сотрудники ведомства обратились к мировому судье с исковым заявлением в защиту нарушенных прав потребителя. В результате суд взыскал с компании в пользу потребителя 84179 рублей.