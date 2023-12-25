"В наши планы по строительству велодорожки серьезные коррективы внесли погода и организационные вопросы. Завершение всех работ и открытие движения перенесено с этого декабря на июнь 2024 года", — сказал Калина.

По его словам, сегодня велодорожка готова почти на 50%, но строительные работы остановлены по требованию технадзора. Большой снежный покров, а затем и постоянные дожди привели к заметному повышению грунтовых вод.

Несколько ранее работы не велись по организационным причинам, связанным с федеральным законодательством. Увеличение сметной стоимости строительства, вызванное санкционными вопросами, потребовало прохождения повторной госэкспертизы. В результате возникла задержка с финансированием подрядчика работ, пояснил директор.

"Строительные работы идут под жестким контролем технадзора, который их разрешает при хороших погодных условиях. Фактически подрядчику требуется три-четыре месяца интенсивных работ, чтобы завершить прокладку велодорожки. Будем надеяться, что к лету мы все-таки запустим полноценное велодвижение по косе", — заключил Калина.

Как сообщалось, на Куршской косе велодорожка пройдет в пределах 15-20 метров от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск-Морское с правой стороны по ходу движения от КПП нацпарка в направлении государственной границы. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги. Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина — 44 километра.

На проект из федерального бюджета на сегодня выделено более 510 млн рублей.

Велодорожка Куршской косы войдет в единую велотрассу, которая в настоящее время строится вдоль всего побережья Балтики в Калининградской области.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.