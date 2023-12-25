"На курорте сохраняется неблагоприятный метеопрогноз. Ночью и в первой половине дня 26 декабря на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами", — сообщает пресс-служба горадминистрации в понедельник.

В предгорьях ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в горах — сильный снег.

"Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. На реках — паводочный режим, местами — с достижением неблагоприятных отметок. Также ночью и в первой половине дня 26 декабря на участке Магри — Веселое в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

"Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", — отмечает пресс-служба.