"За прошедшую ночь в горах выпало до 40 см снега. Для обеспечения безопасности гостей решение по открытию трасс для катания принимается только после обследования их состояния и по итогам заключения противолавинной службы курорта", — сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор" в понедельник.

В настоящий момент на курорте "Роза Хутор" работают пять горнолыжных трасс: "Вираж, "Тритон", "Мужской альпийский спуск", "Змейка", Б-52 (выше 1350).

"Завтра также ожидаются осадки, далее их интенсивность должна снизиться", — отмечает пресс-служба.

В свою очередь, в пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сказали, что горнолыжные трассы временно не работают. "Трассы пока закрыты из-за лавинной опасности, а канатные дороги — "Красная поляна", "Реликтовый лес" и "Вершина" работают", — отметили там.

На курорте "Газпром Лаура" работает одна канатная дорога, а горнолыжные трассы все закрыты. "Сегодня только прогулка на Псехако", — сообщается в официальном телеграм-аккаунте курорта.

С 23 по 26 декабря в Сочи объявлено штормовое предупреждение. На курорте продолжаются ливни, грозы, молнии, ветер, сход снежных лавин и смерчи.