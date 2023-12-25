"Обнаружена впервые диадема, фрагментированная, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего. Такой материал для изготовления таких предметов отмечен впервые, но диадема изготавливалась по той же операционной цепочке, которая была характерна для бивневых (украшений из бивня — ИФ)", — сказал Козликин на научной сессии ИАЭТ по итогам 2023 года.

По его словам, обитатели Денисовой пещеры изготавливали украшения из раковин речных моллюсков — найдены изделия со следами окрашивания, вероятно, охрой, детальный анализ находок еще не проводился.

Козликин отметил, что для южной галереи Денисовой пещеры характерна высокая концентрация залегания разнообразных украшений.

"На сегодняшний день эта коллекция включает более 70 изделий самых разнообразных типов", — сказал он.

Помимо костей и зубов животных использовались также поделочный камень, скорлупа страусиных яиц.

Как сообщалось, первые денисовцы появились в Денисовой пещере около 300 тыс. лет назад, однако примерно 130 тыс. лет назад их "генетические следы" из пещеры полностью исчезли и появились лишь спустя несколько десятков тысяч лет. Но это были, судя по ДНК, представители другой популяции денисовцев.

Также в пещере были найдены генетические следы ранних алтайских неандертальцев.

В дальнейшем ученые Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Германия) и ИАЭТ впервые обнаружили ДНК человека современного типа (Homo sapiens) в Денисовой пещере на Алтае в слоях отложений, соответствующих времени возникновения археологической культуры начала верхнего палеолита, т.е. около 45 тыс. лет назад.

По археологическим данным, денисовский человек — самостоятельный подвид древних людей — появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тыс. лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тыс. лет назад, главным образом, в соседних пещерах — Чагырской, Окладникова и Страшной.

Все подвиды древнего человека сосуществовали, могли скрещиваться друг с другом и участвовали в формировании человека современного типа.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев.